Calor, incêndios, chuvas: os extremos climáticos do verão no hemisfério norte

O planeta registrou nos últimos três meses uma série de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, incêndios e inundações, que se tornaram mais frequentes e intensos devido ao aquecimento global. Julho e agosto de 2023 foram os meses mais quentes já registrados no planeta, segundo o Observatório Europeu Copernicus (EMS), para o qual 2023 provavelmente será o ano mais quente da história.

O verão boreal (hemisfério norte) de 2023 foi marcado por recordes de temperatura. A Índia registrou o mês de agosto mais quente e seco desde o início dos registros há mais de um século. O Japão enfrentou as temperaturas médias mais elevadas já registradas no arquipélago entre junho e agosto. A onda de calor também afetou a região do Mediterrâneo e a América do Norte, com temperaturas que superaram 40 graus Celsius. O inverno no hemisfério sul foi excepcionalmente ameno. O inverno australiano foi o mais quente já registrado, com temperatura média de 16,75ºC entre junho e agosto. A América Latina sofreu ondas de calor invernal. O termômetro superou 30ºC em São Paulo (Brasil) e atingiu 25ºC em Santiago do Chile, temperaturas incomuns para o período.

Na Argentina, os moradores de Buenos Aires viveram em 1º de agosto do dia mais quente para o mês desde o início das estatísticas (30ºC). Os cientistas afirmam que as temperaturas elevadas são o resultado da mudança climática, acentuadas este ano pelo retorno do fenômeno 'El Niño', que se caracteriza por um aumento da temperatura das águas do Pacífico e que provoca fenômenos climáticos extremos.

Em agosto, os oceanos também bateram um recorde. Segundo a base de dados ERA5 do Copernicus, a temperatura da superfície alcançou 21ºC após meses de superaquecimento histórico, ainda em curso. O Atlântico Norte e o Mediterrâneo também registraram recordes. O aquecimento tem consequências nefastas para a biodiversidade, ao mesmo tempo que reduz a capacidade dos oceanos de absorver CO2, reforçando o círculo vicioso do aquecimento climático. Embora não represente uma média, a temperatura da água foi medida em 38,3ºC em 24 de julho na costa da Flórida (EUA), estabelecendo um potencial recorde mundial caso a precisão da medição seja confirmada.