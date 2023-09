Chacina em Camaragibe: o que se sabe sobre as ações que deixaram 8 mortos

Ações criminosas ocorreram no bairro de Tabatinga, em Camaragibe, na Grande Recife Crédito: Reprodução

A chacina ocorrida na madrugada da última sexta, 15, no município pernambucano de Camaragibe, na Região Metropolitana de Recife, começa a ter seus detalhes revelados ao público. O saldo da operação é de oito mortos, entre eles dois policiais, e cinco feridos. Tudo teria começado quando, na noite de quinta, 14, por volta das 21 horas, uma guarnição de policiais militares teria sido enviada ao Córrego do Jacaré, região do Bairro Tabatinga, para averiguar denúncia de disparo de arma de fogo. Chegando lá, quando abordavam um grupo de pessoas que consumia bebidas alcoólicas em uma laje, os policiais teriam sido surpreendidos por disparos em sua direção. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os PMs Rodolfo Silva e Eduardo Roque chegaram a perseguir o homem acusado de ter efetuado os disparos, Alex Silva, conhecido na região como Alex Samurai, mas acabaram sendo atingidos por ele na cabeça. Apesar de terem sido socorridos e encaminhados a unidades médicas, os policiais não sobreviveram.

Investigações e repercussão Na tarde dessa sexta-feira, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), por meio de seu secretário Alessandro Carvalho, afirmou que há correlação entre as ocorrências e garantiu que investigará todas as hipóteses. O Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol-PE) divulgou em sua conta no Instagram nota que classifica a situação como “dia trágico” e cita a “crescente violência que assola a todos”, chamando atenção para a necessidade de reforço de ações efetivas que contenham a criminalidade e destacando a falta de ação do Estado nesse sentido. A governadora do Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), em coletiva de imprensa, chamou os crimes de “bárbaros”, lamentou pelas oito vítimas, se solidarizou com as famílias e os amigos dos PMs e garantiu que a polícia estaria investigando o caso. (Com informações do JC Online, via Rede Nordeste)

As vítimas

Alex Silva

Conhecido como Alex Samurai, tinha 33 anos e era atirador esportivo com arma registrada (CAC). Segundo informações da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), tinha carteira de trabalho ativa e não possuía antecedentes criminais. Foi morto em um matagal na manhã de sexta.

Rodolfo José da Silva

Cabo da Polícia Militar lotado no 20º BPM. 38 anos. Depois de atingido na cabeça pelo suspeito, foi levado ao Centro Médico de Camaragibe (Cemec) e, em seguida, a um hospital. Não resistiu. Eduardo Roque Barbosa de Santana

Soldado da Polícia Militar lotado no 20º BPM. 33 anos. Depois de atingido na cabeça pelo suspeito, foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Também não resistiu.