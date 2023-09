Pai daltônico chora ao ganhar óculos que o permite ver as cores pela primeira vez

Vídeo mostra pai chorando ao receber óculos especial que o permite ver as cores pela primeira vez na vida. Confira

O vídeo de um brasileiro com daltonismo Quadro no qual o indivíduo apresenta dificuldade na identificação das cores emocionado ao experimentar um óculos que o ajuda a diferenciar cores encantou usuários das rede sociais na última semana. A doença apresentada por ele causa dificuldade na diferenciação de cores tornando atividades cotidianas, como observar de um jardim ou mesmo escolher lápis para pintar um desenho, mais difíceis.

No registro divulgado nas redes sociais, um homem identificado como Sidnei Silva, de 52 anos, chega a uma festa surpresa preparada. Lá, a família o entrega um óculos que auxilia a diferenciar as cores.

Ao colocar o óculos, Sidnei se emociona e chora ao conseguir ver as diferentes cores dos balões, dos legumes e da bandeira do seu time do coração, o São Paulo, já que sem o óculos, ele enxerga tudo em tons de cinza;