Apple apresenta seus primeiros óculos de realidade virtual e aumentada

A Apple apresentou, nesta segunda-feira (5), os seus primeiros óculos de realidade "mista" (virtual e aumentada), chamado Vision Pro, um campo em que se esperava a entrada do fabricante do iPhone há anos e que atualmente é dominado pela Meta (Facebook, Instagram, Quest).

"A mistura de conteúdo digital com o mundo real nos permitirá criar novas experiências como nunca antes vimos", disse o CEO da Apple, Tim Cook, ao apresentar este "novo produto revolucionário", que se assemelha a óculos de esqui.

O novo dispositivo, ao contrário dos modelos recentes Quest (Meta) ou Vive (HTC), não é sem fio e foi apresentado na conferência anual de desenvolvedores da Apple em Cupertino, Califórnia.

Os usuários poderão mergulhar em universos paralelos (paisagens meditativas, vídeos pessoais, jogos, videoconferências, etc.) e escolher o nível de imersão através de um botão que permite ajustar a tela de realidade aumentada (sobreposição de elementos virtuais sobre a realidade) para realidade virtual (imersão total).

"Vision Pro é um novo tipo de computador que aprimora a realidade misturando perfeitamente o real e o digital", resumiu Cook.

"A Apple esperava lançar um produto mais parecido com óculos do que com fones de ouvido para jogos", comentou recentemente Yory Wurmser, analista da Insider Intelligence. "Mas parece que eles vão revelar algo maior (e provavelmente mais caro), porque querem que os entusiastas e os engenheiros o usem e comecem a construir um ecossistema de aplicativos" antes de projetar dispositivos mais leves e baratos para o público em geral, acrescentou.

Atualmente, a realidade virtual é dominada pela Meta: seus óculos da marca Quest representavam mais de 80% do mercado no final de 2022, de acordo com a Counterpoint.

Na quinta-feira, o chefe do grupo, Mark Zuckerberg, apresentou um novo dispositivo, o Quest 3, o "primeiro dispositivo de consumo com realidade mista em cores de alta resolução", que estará à venda por US$ 500 (R$ 2.460 reais) nos Estados Unidos no outono.

No final de 2021, o Facebook se transformou em Meta com o objetivo de se tornar uma empresa do metaverso, descrito por Zuckerberg como o futuro da internet, depois da web e do celular. No entanto, os esforços do gigante das redes sociais até agora não se traduziram em uma adoção significativa pelo público em geral.

