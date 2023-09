Mais de 200 trabalhadores são resgatados de situação análoga à escravidão no Pará

Um grupo com cerca de 225 pessoas, entre eles um adolescente de 15 anos de idade, foi resgatado de situação análoga à escravidão no interior do estado do Pará. Os trabalhadores foram encontrados por uma operação da Polícia Federal (PF) em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT), realizada entre os dias 28 de agosto e 1° de setembro, nos municípios de Capitão Poço, Garrafão do Norte, Tomé Açu e Terra Alta.

Os trabalhadores foram removidos das plantações de açaí, dendê e soja alvos da operação.

Segundo o portal Gazeta do Povo, os policiais, que tiveram auxílio também da Superintendência Regional do Trabalho, constataram que os cidadãos atuavam sem horário estabelecido e sem equipamento de proteção adequado. O grupo não possuía vínculo empregatício formal.