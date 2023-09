Casal é preso após oferecer cigarro de maconha para filha de 2 anos no AM

Um casal foi preso no município de Barcelos, no Amazonas, após oferecer um cigarro de maconha à filha de dois anos de idade. A prisão aconteceu na última quarta-feira, 30, pela Polícia Civil.

O casal, de 18 e 22 anos de idade, chegou a gravar um vídeo oferecendo o cigarro para a criança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As imagens foram divulgadas nas redes sociais e, diante da repercussão do caso, o Conselho Tutelar do município denunciou o casal para a polícia. O homem visto nas imagens se trata do padrasto da criança.