Maconha: como está o julgamento até agora? Veja votação e entenda

Após o voto de Alexandre Moraes a favor do uso pessoal de maconha, o ministro do STF Gilmar Mendes adiou novamente o julgamento da liberação da cannabis

O julgamento sobre o porte pessoal de maconha ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 2 de agosto. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Moraes votou a favor da descriminalização para o uso pessoal da cannabis no Brasil, totalizando uma votação 4 a 0 no órgão.

Moraes levantou o debate sobre o teor genérico e a inconstitucionalidade da Lei de Drogas de 2006 no julgamento, e ainda afirmou, que segundo dados científicos, a maconha é uma droga mais leve e não causa danos no sistema público de saúde.

O Supremo Tribunal Federal adiou novamente o julgamento. Após o voto de Moraes, Gilmar Mendes, que é o relator do processo, pediu mais tempo para analisar o caso.

Julgamento da maconha: tema de discussão no STF desde de 2015



A tese, que vem sendo discutida pelo órgão do STF desde do ano de 2015, voltou a ser discutido em 2023 por determinação da presidente da corte, a ministra Rosa Weber.

O julgamento foi paralisado em 2015 após pedido de vista do até então ministro Teori Zavascki, que morreu no ano de 2017 em um acidente aéreo. O tema tem repercussão nacional e terá impacto em todos os episódios jurídicos similares no país.