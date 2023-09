Caxias-RS bate Portuguesa-RJ no fim e garante acesso inédito à Série C

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ESTAMOS NA SÉRIE C DE 2024!!



O GRENÁ CONSEGUIU O ACESSO A SÉRIE C E SEGUE PARA A SEMIFINAL DA SÉRIE D.



NOSSA GRATIDÃO A TORCIDA, AOS ATLETAS, A COMISSÃO TÉCNICA E A DIRETORIA GRENÁ.



SEGUIMOS JUNTOS, CAXIAS!

SEGUIMOS JUNTOS, CAXIAS!

SEGUIMOS JUNTOS, CAXIAS! pic.twitter.com/5pXjYBKNlA

No encontro dos goleadores da Série D, só um deles poderia sair de campo feliz. E foi Eron. O atacante do Caxias-RS marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa-RJ, neste sábado (2), no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, que garantiu o acesso do time gaúcho à Série C do Campeonato Brasileiro de 2024. De quebra, com 14 gols, o jogador deixou para trás Marcelo Toscano, da equipe carioca, e se isolou como principal artilheiro do campeonato. Nunca um jogador havia marcado tantas vezes em uma mesma edição da Série D. A classificação para a terceira divisão do Brasil foi o primeiro acesso conquistado pelo Caxias em uma competição nacional em seus 88 anos de história. A partida foi transmitida ao vivo na TV Brasil.