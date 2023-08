'Cavalo Tarado': diretores são afastados após apresentação em escola do RJ

A Secretária Municipal do Rio de Janeiro informou nesta quarta, 30, que diretores de quatro escolas foram afastados de seus cargos após sindicância aberta para investigar uma apresentação de dança acusada de usar música com conotação sexual, chamada “Cavalo Tarado”.

O caso gerou repercussão nacional e movimentou as redes sociais com críticas à performance do grupo “Cia Suave”, que realizou no início da semana a apresentação em rede pública de ensino com público composto por crianças e adolescentes.

O diretor do colégio que ocorreu o caso, o Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Carlos Prestes, foi afastado, além dos diretores do CIEP Gustavo Capanema, da Escola Municipal Marechal Estevão Leite de Carvalho e da Escola Municipal Rivadávia Corrêa.