Homem finge a própria morte e chega a velório de helicóptero para 'dar lição' a família

Para se sentir valorizado pela família, David Baerten resolveu forjar a própria morte e organizou um funeral falso com a presença de dezenas de convidados. O caso aconteceu na cidade de Liège, na Bélgica, no fim de semana.

Os convidados do “funeral” foram surpreendidos depois que David aterrissou em um helicóptero segurando um cartaz com a frase "Saúde a todos, bem-vindos ao meu funeral" e com uma equipe de filmagem o acompanhando, de acordo com o jornal New York Post.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível perceber o momento que o helicóptero chega ao funeral e David cumprimentando amigos e parentes após revelar a pegadinha.

Confira vídeo de homem que forjou a própria morte

A pegadinha que viralizou na internet deixou alguns dos convidados confusos com a situação, muitas pessoas pediram para Baerten explicar o que estava acontecendo, enquanto outras comemoraram o retorno.

David explicou que fez a pegadinha porque não estava gostando da maneira como vinha sendo tratado pela sua família. “Ninguém me vê. Todos nós nos distanciamos. Não me senti valorizado [...] É por isso que eu queria dar a eles uma lição de vida e mostrar a eles que você não deve esperar até que alguém morra para encontrá-los", contou David.

Pegadinha da morte foi planejada com a família

A “brincadeira” foi planejada por David, sua esposa e seus filhos. Um dos filhos foi às redes sociais anunciar a morte lamentando a perda do pai e escrevendo que a vida era injusta, desejando paz para o pai e relembrando o amor que havia na família.

“Por que a vida é tão injusta? Por que você? Você ia ser avô e ainda tinha uma vida inteira pela frente. Eu te amo! Nós te amamos! Jamais iremos te esquecer", escreveu o filho nas redes sociais.

A pegadinha publicada no TikTok já conta com mais de 1,5 milhão de visualizações e mais de 30 mil curtidas.

