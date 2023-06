Idosa que acordou durante velório morre após cinco dias

Fato aconteceu no Equador

Uma idosa de 76 anos de idade, identificada como Bella Montoya, que surpreendeu familiares ao acordar durante o próprio velório e bater no caixão, morreu após ficar sete dias em terapia intensiva. A morte aconteceu na última sexta-feira, 16, mas a família só divulgou o fato no último sábado, 17. O fato aconteceu no Equador.



De acordo com comunicado do Ministério da Saúde do Equador, Bella Montoya morreu de um derrame isquêmico depois de passar sete dias em terapia intensiva. Ainda conforme o ministério, Bella “permaneceu em vigilância permanente”. O órgão, porém, não forneceu mais detalhes.



Gilberto Barbera Montoya, filho da idosa, declarou à Associated Press que não recebeu nenhum relatório das autoridades com alguma explicação médica do ocorrido e alertou “que as coisas não vão ficar assim”. Ele também informou que uma irmã da vítima denunciou o caso, para tentar identificar o médico que havia atestado o falso óbito da mãe anteriormente.



No último dia 9 de junho, Bella Montoya acordou durante seu próprio velório após passar cinco horas dentro do caixão. Ela estava sendo velada em uma funerária na cidade de Babahoyo, aproximadamente a 200 km de Quito, capital do país.



Os restos mortais de Bella estão na mesma funerária onde ela acordou. De acordo com Gilberto, ela será enterrada em um cemitério público.



Na semana passada, o ministro da Saúde do Equador disse à imprensa que um comitê técnico foi formado para identificar como o hospital onde Bella estava internada realiza os atestados de óbito.