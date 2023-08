Demência frontotemporal: saiba o que é a doença que afeta Maurício Kubrusly

O jornalista Maurício Kubrusly, de 77 anos, foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT). O ex-repórter da Globo, conhecido pelo quadro de viagens "Me Leva, Brasil", foi homenageado no programa Fantástico, nesse domingo, 20. A matéria revelou que, atualmente, Kubrusly mora no sul da Bahia e vive com a doença há alguns anos.

O que é demência frontotemporal



A DFT afeta áreas do cérebro e causa a perda gradativa das funções cerebrais, resultando em alterações no comportamento e na fala. De acordo com a médica e neurologista Adriana Barbastefano, as mudanças podem ocorrer logo no início do quadro clínico da doença.