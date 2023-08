Brasil confirma primeiro caso da variante Éris de Covid-19

Foto de apoio ilustrativo. Subvariante da Ômicron, a EG.5, conhecida popularmente por "Eris", tem chamado atenção das autoridades de saúde Crédito: Getty Images

O primeiro caso da variante EG.5 da Covid-19, popularmente conhecida como Éris, foi confirmado no Brasil, em um hospital particular na capital de São Paulo, pelo Ministério da Saúde nessa quinta-feira, 17 de agosto. A variante, em circulação desde fevereiro deste ano, apresenta risco baixo à saúde em nível global. LEIA | Éris: o que se sabe sobre a nova variante da Covid-19 Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A paciente é uma mulher de 71 anos, com o esquema vacinal completo, que apresentou pela primeira vez sintomas – febre, tosse, fadiga e dor de cabeça – no dia 30 de julho, e já está se recuperando da doença. Ela fez a coleta para exame laboratorial no último dia 8 de agosto.

Em nota, a Secretaria de Saúde de São Paulo informou que "mantém o monitoramento do cenário epidemiológico em todo o território estadual" e ressaltou que o "comportamento de um vírus pode ser diferente em locais distintos em virtude de fatores demográficos e climáticos". O primeiro caso da variante foi confirmado no dia 17 de fevereiro deste ano. Baseado nas evidências disponíveis até o momento, “o risco à saúde pública representado por EG.5 é avaliado como baixo em nível global”, de acordo com a avaliação inicial de risco publicada pela Organização Mundial da Saúde no último dia 9 de agosto. Os sintomas da Éris são similares às demais variantes da Covid-19, como tosse, febre, garganta inflamada, corrimento nasal, fadiga, febre e alterações na percepção de cheiro e gosto. Até o último dia 7 de agosto, 7.354 casos da variante foram registrados, mais de dois mil deles na China, 1.356, nos Estados Unidos, e 1.040 na Coréia do Sul. Outros países como Japão, Canadá, Austrália, Singapura, França, Portugal, Espanha e Reino Unido também tem mais de 100 casos registrados. Kuwait e África do Sul também confirmaram os primeiros casos da doença na última semana. “Embora EG.5 tenha mostrado maior prevalência, vantagem de crescimento e propriedades de escape imune, não houve alterações relatadas na gravidade da doença até o momento”, colocou a Organização Mundial da Saúde. Covid-19 no Brasil: mais de 11 mil casos registrados em uma semana Na última semana epidemiológica, entre os dias 9 e 15 de agosto, ao todo, 11.092 pessoas foram diagnosticadas com Covid-19 em todo o Brasil, com 168 óbitos registrados. Segundo o Ministério da Saúde, a principal medida para o combate à Covid-19 é a vacinação.

“Desde o fim da emergência, decretado pela OMS em maio deste ano, ainda se mantém a recomendação para que os grupos de maior risco de agravamento pela doença continuem a seguir as medidas de prevenção e controle não farmacológicas, incluindo o uso de máscaras em locais fechados, mal ventilados ou aglomerações, além do isolamento de pacientes infectados com o vírus SARS-CoV-2. A recomendação também vale para pessoas com sintomas gripais,” informou a pasta.

Leia a nota da Secretaria de Saúde de São Paulo na íntegra: "A Secretaria de Estado da Saúde (SES) mantém o monitoramento do cenário epidemiológico em todo o território estadual. A confirmação de variantes ocorre por meio de sequenciamento genético e, nesta quinta-feira (17), o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) recebeu a confirmação do primeiro caso da nova cepa EG.5, por meio do laboratório de hospital privado da capital.