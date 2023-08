OMS e EUA monitoram nova variante do vírus da covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e as autoridades dos Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (18) que estão monitoram de perto uma nova variante do vírus da covid-19, denominada BA.2.86, embora seu potencial impacto seja desconhecido no momento.

A OMS decidiu classificar a nova variante "na categoria de variantes sob vigilância devido ao grande número de mutações (mais de 30) do gene Spike que possui", afirmou a organização em seu boletim epidemiológico dedicado à pandemia de covid-19.

A proteína Spike é a que dá ao vírus sua aparência pontiaguda e possibilita que o SARS-CoV-2 consiga penetrar nas células hospedeiras.