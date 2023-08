Homem bate carro esportivo avaliado R$ 2 milhões em Maceió

O motorista de um veículo esportivo avaliado em mais de 2 milhões de reais bateu o carro na noite desta sexta-feira, 11, em Ponta Verde, zona nobre de Maceió, Alagoas. O carro do modelo McLaren Artura colidiu contra um Sandero, que fazia transporte por aplicativo. Não há informações sobre o que causou o acidente.

Testemunhas contam que o motorista do carro de luxo perdeu o controle da direção. Um vídeo gravado por pessoas que passavam pelo local mostram os pedaços da McLaren pelo chão, que perdeu uma das rodas com o impacto do acidente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um homem de 46 anos que estava no carro popular ficou ferido e o Corpo de Bombeiros foi chamado. A vítima estava com um corte na cabeça, se queixava de dores no pescoço e foi levada para um hospital particular.

A colisão aconteceu na avenida Álvaro Otacílio, na orla da Ponta Verde, em Maceió. Após bater no Sandero, o motorista da McLaren só parou em frente a um prédio residencial onde havia outros carros estacionados na via.