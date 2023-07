Cristo Redentor ganha tons verde e amarelo em homenagem a Seleção Feminina

O monumento será iluminado para homenagear a estreia da seleção feminina de futebol na Copa do Mundo, que joga nesta segunda-feira, 24, às oito da manhã (horário de Brasília) contra o Panamá

Para celebrar a estreia da seleção feminina de futebol na Copa do Mundo 2023, o Cristo Redentor ganhou tons de verde e amarelo em homenagem ao time que joga pela primeira vez nesta segunda-feira, às 8 horas (de Brasília), contra a seleção do Panamá. O monumento no Rio de Janeiro começou a ser iluminado a partir das 20h30min deste domingo, 23.

Em março, a taça da Copa do Mundo Feminina foi colocada aos pés do Cristo Redentor e apresentada ao presidente Lula (PT) em Brasília. Caso o time brasileiro vença o jogo desta segunda-feira, assume a liderança do grupo F, já que França e Jamaica empataram em sua estreia. É o início da busca pelo título inédito.

O Panamá é estreante em Mundiais femininos de futebol. As panamenhas chegaram à Copa do Mundo após uma repescagem contra Paraguai e Papua-Nova Guiné. O jogo Brasil e Panamá será no Hindsmarsh Stadium, em Adelaide (Austrália).

