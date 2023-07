Brasileiro é preso em aeroporto de Miami por falsa ameaça de bomba

O brasileiro, que não fala inglês, teria discutido com uma funcionária da companhia aérea no portão de embarque. Ele tentou explicar que se tratava de um mal entendido

Rodrigo Prado Bernardi Martins, de 44 anos, foi preso no Aeroporto Internacional de Miami, na última quinta-feira, 20, quando tentava embarcar em um voo da American Airlines, com destino a São Paulo. Ele discutiu com uma funcionária da companhia aérea, que entendeu que Rodrigo disse ter colocado uma bomba na mala. As informações são do portal G1.

A funcionária da empresa American Airlines informou a Rodrigo que ele teria que despachar a bagagem de mão, pois não tinha mais espaço na aeronave. Rodrigo, então, pediu um cadeado para a mala, mas a funcionária informou que a empresa não fornece cadeados.

Nesse momento, ela entendeu Rodrigo dizer que tinha uma bomba na mala. Imediatamente, a funcionária chamou os agentes de segurança do aeroporto, que prenderam o brasileiro.

Mais tarde, Rodrigo foi interrogado com o auxílio de um tradutor e explicou que disse à funcionária da empresa aérea que não tinha uma bomba na mala. Ele não soube reproduzir as palavras exatas por não falar inglês. Após o interrogatório, o brasileiro foi liberado.

Brasileiro preso em Miami: Filha afirma que ele já está no Brasil



A filha do brasileiro, Isabella Martins contou ao O GLOBO que o pai “está solto, no Brasil, com a família em saúde e segurança.” Segundo ela, o mal entendido foi causado devido à barreira linguística entre o brasileiro e a funcionária da companhia aérea.



Brasileiro preso em Miami: Defesa alega que foi um mal-entendido



O advogado do brasileiro, Jorge Gannoum, afirma que o cliente foi detido "por um mal-entendido absurdo, tendo em vista o pouco conhecimento dele do idioma".

Ainda, em nota, o advogado reitera que a dificuldade de Rodrigo no idioma e a “intransigência da funcionária em impedir que a bagagem de mão de Rodrigo o acompanhasse na cabine” causaram a confusão.