Movimentação internacional no Aeroporto de Fortaleza cresce 71,51%

A movimentação na área de embarque e desembarque internacional do Aeroporto Pinto Martins cresceu 71,51% no 1º trimestre deste ano, na comparação com período equivalente de 2022. Os dados são da Fraport Brasil, que administra o principal portão aéreo de Fortaleza e do Ceará.

Durante os meses de janeiro a março de 2023, cerca de 65.497 passageiros embarcaram e desembarcaram em voos partindo ou chegando de Lisboa, Paris e Miami, ante 38.189 registrados no ano passado, segundo a empresa. As principais companhias a operar esses voos são a TAP, a Air France, além da Gol e da Latam.

“O Ceará é um estado com grande potencial para atrair turistas estrangeiros e os números comprovam isso. A nossa expectativa é que os resultados sigam sendo positivos, motivados pelos feriadões de abril em que o estado se destacou entre os destinos mais buscados, além do início da temporada de ventos e o verão europeu”, destacou a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque.

Conforme a Pasta, a maior parte desses turistas são europeus a utilizarem a conexão direta Lisboa/Fortaleza. No primeiro trimestre de 2023, foram registrados aproximadamente 36.061 passageiros nesse voo em particular, ante 21.018 em período equivalente do ano passado.

Além do Aeroporto Pinto Martins, outras portas de entrada de estrangeiros que vêm visitar o Ceará chegam, majoritariamente, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Natal.



