Teto de estúdio da CNN desaba ao vivo e atinge apresentadores

O teto da emissora CNN desabou ao vivo, nesta sexta-feira, 14, e atingiu os apresentadores durante o programa de rádio "CNN Manhã".

Os jornalistas Nicole Fusco e Roberto Nonato apresentavam as notícias do dia, quando parte da estrutura do teto cai sobre eles. Após o susto, Roberto se levanta, enquanto Nicole permanece sentada com uma expressão confusa.

De acordo com informações do UOL, o programa foi interrompido logo após o incidente e retornou após intervalo. O registro da queda da estrutura no estúdio também foi deletado da transmissão nas redes sociais.

A emissora ainda informou, por nota, que o material leve se desprendeu sem causar danos ou ferimentos aos profissionais.