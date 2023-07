Parte de prédio comercial desaba em Recife três dias após tragédia em conjunto residencial

Parte de um prédio comercial desabou na manhã desta segunda-feira, 10, no bairro Pina, localizado na Zona Sul de Recife.

De acordo com informações do G1, o imóvel, que ficava na avenida Domingos Ferreira, estava desocupado há mais de um ano e não houve vítimas no desmoronamento.

A Prefeitura afirmou que uma reforma irregular era realizada no prédio, sem autorização da gestão municipal, e os proprietários do imóvel serão notificados.

A partir de imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver que apenas a parte superior do prédio desmoronou, enquanto o andar térreo permaneceu firme.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas ao local. A área foi isolada e a Defesa Civil também deverá avaliar se a estrutura do imóvel localizado ao lado do prédio foi comprometida.

O incidente ocorreu apenas três dias depois do desabamento de um outro prédio, de um conjunto residencial, na última sexta-feira, 7, no município de Paulista, Região Metropolitana de Recife. A tragédia deixou 14 mortos e sete pessoas feridas.