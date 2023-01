Regina Duarte diz ser "injustiça" esquecer o que Bolsonaro fez pelo Brasil

A atriz assumiu a Secretaria da Cultura em março de 2020, porém, acabou destituída em maio do mesmo ano. Na ocasião, Regina sofreu um processo de fritura e foi substituída pelo ator Mário Frias.

A atriz e ex-secretária da Cultura de Jair Bolsonaro (PL), Regina Duarte, usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao ex-presidente. Na publicação, Duarte disse que "não se pode esquecer" o que Bolsonaro fez pelo país e pelos brasileiros.



"Não se pode, por questão de Justiça, esquecer tudo que o Presidente Bolsonaro fez pelo Brasil e os brasileiros/as", escreveu Duarte em seu Instagram ao compartilhar uma foto do ex-presidente, derrotado nas urnas para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), empossado como 39º presidente da República neste domingo, 1º.



Em 2020, Duarte saiu da TV Globo para assumir a Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro. A atriz assumiu o posto em março de 2020, porém, acabou destituída em maio do mesmo ano. Na ocasião, Regina sofreu um processo de fritura e foi substituída pelo ator Mário Frias.

No curto período em que esteve à frente da Secretaria da Cultura, Regina se envolveu em polêmicas. Em uma delas, a atriz protagonizou uma "confusão" com alguns artistas globais ao publicar uma imagem com fotos deles, garantindo que ele haviam apoiado a sua decisão de assumir o cargo oferecido pelo presidente. Após atores desmentirem e repercussão ter sido negativa, Regina precisou apagar publicação.



