ID.Buzz: Volkswagen anuncia ID.Buzz, a Kombi elétrica, no Brasil

Completando 70 anos de história no País, a marca alemã trará lote limitado de 70 unidades do modelo- aquele do comercial no qual Maria Rita o dirige emparelhando com a mãe Elis Regina

No ano de comemoração dos 70 anos da Volkswagen no Brasil, a marca anuncia o retorno da Kombi. Ela retorna em sua versão eletrificada, o ID.Buzz, e chega em lote limitado especial com 70 unidades. Assim como o ID.4, o ID.Buzz passou pelas mesmas etapas de pesquisas e testes no Brasil. O modelo é aquele do comercial no qual a cantora Maria Rita o guia, emparelhando com uma Kombi, em que Elis Regina, sua mãe, está ao volante. A produção usou Inteligência artificial para produzir a cena.



O modelo produzido em Hannover, na Alemanha, foi lançado em setembro de 2022, e recebeu o prêmio de “Carro Elétrico do Ano” pela publicação inglesa Top Gear. A versão Cargo, voltada para trabalho, foi eleita como “Veículo Comercial Internacional do Ano” durante o IAA Transportation 2022, na cidade em que é produzido.

A VW declara que a chegada do modelo ao País é mais um passo da Volkswagen do Brasil no segmento de elétricos - que cresceu 21,7% de 2021 para 2022 no Brasil. De 1957 até 2013, foram mais de 1,4 milhões de Kombis comercializadas no País.