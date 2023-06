Baleia assusta pescadores no Rio de Janeiro: "Vai para lá, rapaz"

Aparição de baleias nessa época do ano não é incomum no Rio de Janeiro, já que elas buscam água mais quentes para reprodução. Veja vídeo

Um grupo de pescadores que estavam em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, foram surpreendidos com a aparição de uma baleia jubarte bem próxima à embarcação. O caso aconteceu nessa segunda-feira, 26, e foi registrado em um vídeo que está viralizando nas redes sociais. Confira abaixo:

Na gravação é possível perceber o momento que o mamífero se aproxima da embarcação e deixa os pescadores assustados com a presença do animal.

No vídeo, um dos pescadores, em tom de preocupação, manda o animal ir embora e fala que a baleia está se aproximando. “Chega, vai para lá, rapaz”, diz um dos pescadores da embarcação.

Confira vídeo de aparição de baleia em Arraial do Cabo

A aparição de baleias nessa época do ano no Rio de Janeiro não é incomum, uma vez que os mamíferos estão enfrentando o período de resfriamento das águas da Antártida.

O fenômeno, que acontece entre os meses de junho e agosto, promove a migração sazonal desses animais em busca de águas mais quentes para reprodução.

