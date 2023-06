Idoso de 61 anos que morou em gaveta de cemitério consegue abrigo após viralizar no Facebook

Um idoso, de 61 anos, ganhou notoriedade na cidade de Cambuí, em Minas Gerais, depois de contar em vídeo que estava morando há um mês em uma gaveta de cemitério. O registro viralizou nacionalmente e proporcionou uma corrente de solidariedade que deu início a uma mudança em sua vida.

A gravação responsável por essa mudança foi feita pelo ciclista Tiago Daniel dos Santos no dia 18 de junho. O vídeo foi publicado em um grupo de Facebook com moradores da cidade.

A filmagem mostra um homem, que se identifica como Sidnei, em frente a uma gaveta do cemitério da cidade com o número 338. No vídeo, ele relata estar dormindo há um mês naquele espaço, e afirma que não tinha outro lugar para ir.

Homem consegue abrigo após viralizar com vídeo em que conta estar morando em gaveta de cemitério

Em entrevista ao UOL, Sidnei contou que morava em uma cidade pequena chamada Consolação, que sua mãe havia falecido, que não tem irmãos e que também não tinha lugar algum para ir.

A repercussão do vídeo mobilizou moradores da cidade que passaram a pressionar a prefeitura de Cambuí por ações de assistência social direcionadas ao caso.

Depois desse movimento coletivo, Tiago, o ciclista que havia gravado o primeiro vídeo com Sidnei, fez uma nova publicação no Facebook, contanto que Sidnei recebeu auxílio da equipe de assistência social da prefeitura.

Na postagem, ele relatou que Sidnei foi levado para um abrigo da cidade e que estava sendo amparado pelo município para tentar reconstruir sua vida.



