Família fica presa em cemitério após visitar túmulo de parente

Quatro integrantes de uma mesma família ficaram presos durante quase uma hora dentro de um cemitério em Teotônio Vilela, Alagoas, na última sexta-feira, 24. Grupo visitava o túmulo de um parente e não percebeu quando o coveiro fechou o portão do local e foi embora, deixando eles trancados.

Segundo portal G1, os familiares são de Maceió e não tinham conhecimento sobre o horário que o cemitério fechava. Eles estavam no local para visitar um parente que faleceu há cerca de uma semana.

O grupo tentou pedir ajuda para quem passava do lado de fora do cemitério, mas por ele ficar às margens de uma estrada afastada da cidade, e que tem pouco movimento, ninguém ouvia o chamado.

VÍDEO: Família fica presa após coverito fechar portão de cemitério em Teotônio Vilela. Situação inusitada viralizou nas redes sociais.



O momento foi gravado pelo grupo e publicado nas redes sociais. No vídeo, enquanto uma mulher tentava chamar alguém no portão do cemitério, outra chegou a alertar: "Você tem que entender que as pessoas não vão parar porque vão pensar que a gente é alma penada".



Apesar de estarem rindo com a situação, a família viveu um momento de tensão durante quase uma hora. Os quatro só conseguiram ajuda quando um rapaz em uma motocicleta e o motorista de um carro pararam para ver o que estava acontecendo, prestando socorro ao grupo.

Segundo os relatos da família ao G1, os ajudantes riram com a situação, sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Mas em seguida eles conseguiram localizar o contato dos coveiros e ligaram para um deles.

O coveiro também pareceu incrédulo quando chegou no local, cerca de 15 minutos depois.

