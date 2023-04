Professora compra 287 ingressos de cinema para realizar sonhos de alunos do ensino público do DF

Uma professora da rede pública de ensino do Distrito Federal, em Brasília, quis realizar o sonho de seus alunos de conhecer o cinema e resolveu comprar 287 ingressos do filme de animação “Super Mario Bros”. O vídeo, publicado no último domingo, 17, que mostra a ação da mulher, já conta com mais de 1,5 milhão de visualizações.

Na gravação, a professora Cinthia Cortes, de 31 anos, pode ser vista na entrada do cinema comprando os ingressos para os estudantes. Ela dá aulas para o 1° ano do ensino fundamental na Escola Classe 1 da Estrutural.

A professora contou em entrevista ao portal Metrópoles, que para conseguir selecionar todas as entradas, teve que ficar mais de duas horas na fila do local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O esforço feito pela educadora era para que pudesse “fechar” uma sala apenas com seus alunos e realizar o sonho das 270 crianças em assistir - muitas pela primeira vez - um filme no cinema.

Cinthia contou ainda que decidiu trocar os ingressos no sábado, um dia que costumeiramente é mais movimentado. Foi necessário que um caixa fosse fechado para atender exclusivamente a mulher.

“Eu queria proporcionar um momento feliz para essas crianças. Esse projeto só foi possível através de uma parceria com a LedMe e o Perdidos no Multiverso, que abraçaram meu sonho e tornaram possível que a gente leve esses pequenos para assistir ao filme nas telonas. Sem eles, não seria possível custear mais de R$ 8 mil em ingressos”, contou Cinthia em entrevista ao portal.

Os estudantes, que tem entre 7 e 8 anos, do colégio puderam assistir ao filme nesta terça-feira, 18, após autorização dos responsáveis. Para garantir que a ida fosse segura, a direção contou com o apoio da Polícia Militar do DF e de um ônibus escolar, responsável pelo transporte.

Sobre a repercussão do vídeo, a professora disse que ficou surpresa e não esperava pela viralização. A ideia dela era que empresas pudessem ajudá-la a realizar a ação.

Veja o vídeo da professora que comprou mais de 270 ingressos para alunos realizarem o sonho de ir ao cinema:

Tags