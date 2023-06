Autor de ataque à escola no Paraná é encontrado morto na cadeia

Dois estudantes foram mortos no ataque a tiros registrado na segunda-feira, 19, na escola estadual Professora Helena Kolody

O autor do ataque a tiros contra a escola estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná, foi encontrado morto na cadeia nesta quarta-feira, 20. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp).

Ao g1 Norte e Noroeste RPC, a Sesp informou que o atirador era esquizofrênico e que fazia tratamento para a doença. Ele estava preso desde segunda-feira, 19, em Londrina.

O homem de 21 anos estava detido na Casa de Custódia de Londrina, e um colega de cela teria o encontrado sem vida, aponta apuração da Folha de S. Paulo.

Na manhã dessa segunda-feira, 19, o ex-aluno do colégio atirou contra os estudantes de uma escola estadual em Cambé. O homem entrou no local alegando que solicitaria um documento.

A estudante Karoline Verri Alves, de 17 anos, foi atingida pelos disparos durante o ataque e morreu. O jovem Luan Augusto, de 16 anos, foi atingido com dois tiros na cabeça e chegou a ser socorrido em estado grave, mas morreu na madrugada dessa terça-feira, 20.

Após o ataque, o atirador foi preso em flagrante pela Polícia Militar.