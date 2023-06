Suspeito de ataque à escola do Paraná foi denunciado pelo MP em 2022 por tentativa de homicídio

No ano passado, o homem entrou em outra escola, em Rolândia, e tentou atacar uma pessoa com uma faca

O homem de 21 anos, suspeito do ataque a tiros contra a escola estadual Helena Kolody, em Cambé, no Paraná, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR), em 2022, por tentativa de homicídio com arma branca.

Vítimas de ataque no Paraná eram namorados; suspeito já foi preso

MP-PR apontou que o suspeito entrou em uma outra escola, localizada no município de Rolândia, no dia 19 de outubro de 2022, e tentou atacar uma pessoa com uma faca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A vítima não se feriu, e o homem fugiu após o crime. De acordo com o UOL, há um procedimento em andamento sobre o caso, que tramita sob sigilo.

Na manhã dessa segunda-feira, 19, o ex-aluno atirou contra os estudantes de uma escola estadual em Cambé. O homem entrou no local alegando que solicitaria um documento.

A estudante Karoline Verri Alves, de 17 anos, foi atingida pelos disparos durante o ataque e morreu. O jovem Luan Augusto, de 16 anos, foi atingido com dois tiros na cabeça e chegou a ser socorrido em estado grave, mas morreu na madrugada desta terça-feira, 20.

O homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar.