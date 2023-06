Segunda vítima de ataque em escola estadual do Paraná morre no hospital

A segunda vítima do ataque à escola estadual Helena Kolody, em Cambé, no Paraná, morreu na madrugada desta terça-feira, 20, no hospital.

O jovem de 16 anos, identificado como Luan Augusto, foi atingido com dois tiros na cabeça e foi socorrido após o ataque. De acordo com informações do UOL, a vítima estava no Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina, em estado de saúde considerado grave, porém não resistiu.

Durante o ataque, a estudante Karoline Verri Alves, de 17 anos, que seria a namorada da vítima, também foi atingida pelos disparos e morreu.

Segundo a Polícia Militar, um ex-aluno de 21 anos atirou contra os estudantes da escola, na manhã dessa segunda-feira, 19. O homem entrou no local alegando que solicitaria um documento.



O suspeito do crime foi preso pela Polícia, e a motivação do ataque ainda não foi divulgada.