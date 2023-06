Ataque à escola no Paraná: ministro da Educação lamenta episódio de violência

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), lamentou o ataque à escola do Paraná ocorrido na manhã desta segunda-feira, 19. Em coletiva de imprensa em Fortaleza, o ministro afirmou que o MEC continua trabalhando na elaboração de um plano nacional de combate à violência nas escolas.

“Lamentável esses episódios que têm acontecido”, comentou. “A escola deve ser um lugar de paz, de acolhimento, de receber as crianças bem.”

Segundo Camilo, o grupo de trabalho, formado por representantes de diversos ministérios, reúne-se todas as semanas para a confecção do plano.

O plano deve ser apresentado até o início de julho, conforme cronograma divulgado no início de abril.

“Isso se agravou pelo estímulo à intolerância, ao ódio, principalmente comandado pelo ex-presidente do País”, afirmou o ministro. Camilo ainda defendeu a regulação das redes sociais como forma de combater esse tipo de violência.

Um ex-aluno do colégio estadual Helena Kolody, em Cambé, no Paraná, entrou armado na instituição e feriu dois alunos nesta segunda-feira, 19, de acordo com a Polícia Militar. Uma menina de 13 anos morreu, e outro adolescente ficou ferido.

O suspeito do crime foi preso pela Polícia. De acordo com informações da Folha de S. Paulo, o autor dos disparos teria entrado no colégio afirmando que solicitaria um histórico escolar.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também lamentou o ocorrido nas redes sociais. “Mais uma jovem tem a vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar”, disse.