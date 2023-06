Brasil teve 7 ataques com mortes em escolas entre 2022 e 2023; relembre casos

Neste ano, três ataques fatais foram registrados em escolas no País. O POVO relembra as histórias dos casos de ataques a escolas que levaram a mortes nos últimos 10 meses

A frequência de ataques a escolas aumentou no Brasil. Entre setembro de 2022 e este junho de 2023, sete ataques fatais foram registrados em colégios do País. O ataque mais recente foi realizado nesta segunda-feira, 19, no município de Cambé, no Paraná.

O POVO relembra as histórias dos casos de ataques a escolas que levaram a mortes nos últimos 10 meses no Brasil.

Cambé (PR), junho de 2023

Um ataque à escola no Paraná foi registrado na manhã desta segunda-feira, 19. Uma menina morreu baleada no colégio estadual Helena Kolody, em Cambé. Uma outra criança foi baleada na cabeça e socorrida.

A Polícia Militar do Paraná informou que um ex-aluno de 21 anos foi à escola afirmando que solicitaria documentos, quando efetuou os disparos.

Blumenau (SC), abril de 2023

Ao menos quatro crianças morreram no dia 5 de abril após um homem invadir e atacar uma creche na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Segundo os bombeiros, as vítimas foram três meninos e uma menina, de 5 a 7 anos de idade.

O ataque foi feito por um homem com um machado, que invadiu a creche. De acordo com o governo de Santa Catarina, outras cinco crianças ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região.

São Paulo (SP), março de 2023

Um adolescente de 13 anos matou uma professora de 71 anos em ataque à Escola Estadual Thomazia Montoro em São Paulo, em 27 de março. Ao menos outras duas educadoras e um aluno foram feridos com faca na ação na capital paulista.

Ipaussu (SP), dezembro de 2022

Em 14 de dezembro, um ex-estudante de 22 anos invadiu uma escola estadual e feriu com golpes de faca duas professoras em Ipaussu, no interior de São Paulo. O agressor fez outro professor refém, colocou a faca em seu pescoço e resistiu à abordagem da polícia, mas acabou se entregando.

Aracruz (ES), novembro de 2022

Em 25 de novembro, um adolescente de 16 anos deixou quatro pessoas mortas - três professoras e uma aluna de 12 anos - após invadir duas escolas em Aracruz, no norte do Espírito Santo.

No momento do crime, o adolescente levava uma suástica (símbolo nazista) em um dos braços, além de roupa tática e duas armas (uma pistola .40 e um revólver 38, ambos pertencentes ao pai - que é policial). O jovem foi apreendido e cumprirá até três anos de internação em unidade socioeducativa.

Sobral (CE), outubro de 2022

Um estudante de 15 anos morreu e dois ficaram feridos após um adolescente, também de 15 anos, disparar contra os três colegas na Escola Professora Carmosina Ferreira Gomes, em Sobral, no dia 8 de outubro. Ele estava com uma arma de fogo registrada no nome de um CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador) e foi apreendido.

Barreiras (BA), setembro de 2022

No dia 26 de setembro, um adolescente de 14 anos usou a arma do pai, um policial militar, e matou uma aluna cadeirante no Colégio Municipal Eurides SantAnna, em Barreiras, no oeste do Estado. Dois policiais que estavam nas proximidades da escola o detiveram com tiros.

A vítima foi Geane da Silva Brito, de 19 anos, portadora de paralisia cerebral, que via na escola uma ferramenta para inclusão e um local onde se sentia segura e acolhida pela comunidade escolar.