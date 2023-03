"Não tenho palavras para expressar minha tristeza", lamenta Tarcísio após ataque em escola

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou o episódio ocorrido na manhã desta segunda-feira, 27, no qual um aluno da Escola Estadual Thomázia Montoro, na Vila Sônia (SP) atacou quatro professores e um estudante da Instituição.

“Não tenho palavras para expressar a minha tristeza com a notícia do ataque a alunos e professores da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia. O adolescente de 13 anos já foi apreendido e nossos esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares”, escreveu Tarcísio em sua conta oficial do Twitter.

O governador também se solidarizou com a família da professora Elisabete Terneiro, de 71 anos, que, segundo a Polícia Militar, sofreu uma parada cardiorrespiratória após os golpes e não resistiu.

Muito pesar e tristeza com a notícia da morte da professora Elisabete Tenreiro, que não resistiu aos ferimentos causados pelo horror do ataque desta manhã. E meu muito obrigado à professora Cintía, que em uma ação heróica impediu que essa situação terrível fosse ainda mais grave. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) March 27, 2023

Em nota, o governo estadual afirmou que o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, foi ao local do crime para adotar medidas cabíveis e prestar apoio aos familiares das vítimas.

“O Governo do Estado de São Paulo lamenta profundamente e se solidariza com as famílias dos professores e alunos que foram vítimas de ataque à faca de um adolescente do 8º ano na Escola Estadual Thomazia Montoro, na zona oeste de São Paulo. A situação causa consternação a todos e a prioridade neste momento é prestar socorro às vítimas e apoio aos familiares. Quatro professores e dois alunos foram feridos e encaminhados aos Hospitais das Clínicas, Bandeirantes, Universitário e São Luís. A Polícia Militar foi acionada e a Civil investiga os fatos. O jovem de 13 anos de idade foi apreendido. Os secretários de Estado da Educação, Renato Feder, e da Segurança, Guilherme Derrite, estão na escola para tomar as primeiras medidas e prestar apoio a professores, familiares e alunos”, declara a nota oficial do governo.

O prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), também se pronunciou sobre o episódio. Em sua conta oficial do Twitter publicou uma mensagem às famílias das vítimas e pontou a agilidade das equipes de segurança e saúde para atender as vítimas do episódio.

Uma tragédia que nos deixa sem palavras para expressar a tristeza do ocorrido na Escola Estadual, na Vila Sônia. As forças de segurança pública e de saúde agiram imediatamente, e continuaremos oferecendo todo o suporte necessário às vítimas e suas famílias. — Ricardo Nunes (@ricardo_nunessp) March 27, 2023

O jovem, identificado apenas como Guilherme foi responsável por utilizar uma faca para atacar as cinco pessoas-4 professores e um aluno- da Escola.



