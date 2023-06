Recém-nascido é encontrado dentro de caixa de papelão em Manaus

Um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de uma caixa, nesta quinta-feira, 15, em Manaus, no estado do Amazonas. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foi acionada durante a noite e, no local, encontrou a criança com uma mulher que informou o acontecido.

Segundo a mulher, o bebê foi encontrado com uma manta, dentro de uma caixa de papelão.

O recém-nascido foi levado pelos policiais para uma maternidade da região e, em seguida, encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). O caso ocorreu no bairro Santa Etelvina de Manaus.

A Polícia divulgou que, para informações sobre esses e outros crimes, a população pode denunciar por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

