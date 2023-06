PMs são afastados após amarrar pés e mãos de homem preso por furto em SP

Um homem de 32 anos de idade teve mãos e pés amarrados durante o último domingo, 4, após furtar duas caixas de chocolate em um supermercado na Zona Sul de São Paulo. A abordagem de policiais militares aconteceu no bairro Vila Mariana e foi parcialmente gravada. A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) abriu inquérito para investigar a atuação dos agentes.

Nas imagens, é possível ver o homem amarrado ser carregado pelos PM's com a ajuda de uma maca antes de entrar na viatura. As informações são do g1 São Paulo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o flagrante aconteceu enquanto o rapaz participava de um “arrastão” para furtar alimentos. Um outro homem foi preso e um adolescente apreendido no local.

Em nota, a Polícia Militar disse que a conduta dos agentes não corresponde com o treinamento e os valores da instituição. Os policiais foram afastados das atividades operacionais por “desacordo com os procedimentos operacionais padrão da instituição”. Veja vídeo abaixo: