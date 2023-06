SP: Idosa que levou soco de PM será investigada pela Polícia Civil

Após levar um soco de um policial ao tentar impedi-lo de agredir seu filho, uma idosa da cidade de Igaratá (SP) será investigada por lesão corporal. As informações são do portal G1.

Foi a própria Vilma dos Santos Oliveira, de 70 anos, quem chamou a polícia na última terça-feira, 30 de maio. Ela ligou para o 190 devido a uma discussão com seu vizinho. Ele teria levantado um muro que invadia a propriedade da idosa, e a reclamação acabou em briga entre ele e os filhos de Vilma.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, os agentes aparecem agredindo um dos filhos da idosa. Ele estava algemado, no chão e rendido. Ela tenta impedir o ataque, quando um dos policiais dá um soco em Vilma, derrubando-a no chão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seguida, o policial faz menção de sacar sua arma, e ameaça a pessoa que estava filmando. Em seguida, ele volta ao local onde o homem estava rendido enquanto o outro PM recomeça os golpes.

Outro filho de Vilma, que também aparece algemado no vídeo, diz as agressões continuaram quando eles foram colocados na viatura. Ele afirma que os policiais o atingiram com socos no rosto e golpes de cacetete.

No Boletim de Ocorrência registrado na delegacia, Vilma e os filhos estão listados como vítimas. Segundo o G1, no entanto, eles também constam como autores dos crimes de lesão corporal e desacato.

Kleber Freitas da Silva, que desferiu o soco, foi afastado das funções após a repercussão do caso. Thiago Alves, o outro policial envolvido nas agressões, eventualmente também foi suspenso.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo afirmou, em nota, que os agentes foram "hostilizados e agredidos". O órgão também alega que, apesar das imagens divulgadas, apenas após a investigação poderá afirmar se Vilma e os filhos cometeram ou não os crimes.

Mais notícias nacionais