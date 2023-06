Idosa leva soco de PM ao tentar impedir agressão contra filho imobilizado

Uma senhora de 70 anos foi agredida por um policial militar durante uma ocorrência no município de Igaratá, em São Paulo. A idosa tentava impedir a abordagem violenta do PM contra o filho dela, que já estava imobilizado, quando foi atingida no rosto por um soco do agente.

A ocorrência começou quando a mãe resolveu chamar a Polícia para conter uma briga de seus filhos por causa de um terreno.

Ao chegar ao local, a Polícia algemou um dos homens e começou a agredi-lo fisicamente, quando ele já estava caído ao chão. As informações são do UOL.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A idosa que presenciava toda a cena tentou tirar o policial de cima do rapaz, mas acabou também levando um soco que a derrubou no chão. Uma testemunha filmou toda a ação do agente, que tentou tomar o celular dela.

A família foi levada à delegacia e fez exame de corpo e delito. Já o policial foi afastado das atividades operacionais, informou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Um Inquérito Policial Militar foi aberto para investigar o caso.