Itamaraty confirma entrega de fóssil do dinossauro Ubirajara jubatus ao Brasil; entidades analisam

Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, confirmou à Folha de S.Paulo que a cerimônia de entrega do fóssil está agendada para 4 de junho. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens não estão cientes da ocasião

O fóssil do dinossauro brasileiro Ubirajara jubatus deve voltar ao seu território de origem no domingo, 4 de junho. Ele poderá ser trazido por um dos principais nomes do governo alemão, a ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock. A confirmação foi dada pelo Itamaraty à Folha de S.Paulo na manhã desta quinta-feira, 1°.

Segundo o órgão afirmou à Folha, a oportunidade surgiu pois uma comitiva alemã está vindo ao País neste fim de semana para uma outra missão diplomática e aproveitariam a visita para trazê-lo junto.

No entanto, O POVO entrou em contato com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que afirmou ainda não ter data para realização da cerimônia de entrega do fóssil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com Allysson Pinheiro, diretor do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens (MPPCN), o fóssil também não tem data confirmada para chegar em Santana do Cariri, local onde ele ficará instalado.

O Itamaraty também foi questionado pelo O POVO a fim de esclarecer esses impasse, porém, ainda não deu respostas. Assim que as demandas forem respondidas, esta matéria será atualizada.

Traficado para a Alemanha há quase 30 anos, o fóssil do dinossauro que viveu em Santana do Cariri há cerca de 110 milhões de anos, segundo estudos paleontológicos, já estava programado para chegar em junho ao território nacional.

A decisão havia sido anunciada no dia 16 de maio deste ano após acertos entre o governo brasileiro, via Itamaraty e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), além da Universidade do Cariri e da embaixada alemã.

A repatriação do Ubirajara jubatus, incorporado ilegalmente ao acervo do Museu Estadual de História Natural Karlsruhe, foi autorizada pelo governo alemão em julho de 2022. O MPPCN, localizado no Cariri, foi o indicado pelo MCTI para abrigar o fóssil cearense.

*Com informações da repórter do O POVO+ Catalina Leite*





Saiba mais sobre o Ubirajara jubatus