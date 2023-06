Influenciadoras são acusadas de racismo após "presentearem" crianças negras com banana

As influenciadoras Nancy e Kérollen estão sendo acusadas de racismo após compartilharem um vídeo nas redes sociais oferecendo uma banana e um macaco de pelúcia para duas crianças negras. O vídeo do momento já foi deletado do perfil das influenciadoras, que são mãe e filha, mas cortes do registros foram resgatados por internautas.

Na gravação, Nancy aborda, no primeiro momento, um menino negro e pergunta se ele gostaria de receber um presente ou dinheiro. A criança escolhe o presente e recebe uma banana e fica visivelmente desapontada. Triste com a situação, o garoto afirma que não gostou do presente.

Em um segundo momento, agora com uma menina negra, Nancy fez a mesma proposta: dinheiro ou presente. A criança então opta pelo presente e recebe uma caixa volumosa e embrulhada em papel de presente, ao abrir, se depara com um macaco de pelúcia.

Advogada aponta racismo em caso de influenciadoras que deram banana e macaco de pelúcia para crianças negras

A advogada Fayda Belo respondeu a publicação das influenciadoras pontuando que utilizar da discriminação contra pessoas negras com intuito de “diversão” é considerado racismo recreativo.

No vídeo de resposta, Fayda aponta a gravidade da situação e incentiva a denúncia por meios de órgãos públicos e da população.

A advogada se refere ainda ao fato como uma monstruosidade e chama Nancy e Kérollen de “desinfluenciadoras”. O perfil de Nancy e Kérollen no aplicativo de vídeos TikTok já acumula mais de 13 milhões de seguidores.

“Incitar essa discriminação perversa que nos tira o status de pessoa e nos animaliza como se fosse piada”, afirmou Fayda.

Influenciadoras digitais cometem racismo ao "presentear" crianças negras com banana, avalia advogada

