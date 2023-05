Perfil falso no Tik Tok utiliza imagens de bebê com doença rara para aplicar golpes

Conta reunia comentários de usuários que afirmaram ter feito as doações

Um perfil falso no Tik Tok utilizou as imagens de um bebê com uma doença rara para pedir dinheiro e aplicar golpes na rede social.

A criança que aparece nos vídeos da conta é Maria Júlia, de 4 meses, filha de Aline Camargo Donadio e Luiz Donadio. O bebê foi diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME) e está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em São Paulo, há cerca de três meses.

Para custear os gastos com os tratamentos e as medicações, os pais de Maria Júlia criaram uma vaquinha on-line para arrecadar o dinheiro necessário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Porém, uma conta falsa no Tik Tok passou a publicar vídeos com imagens da criança, chamando o bebê de “Laurinha” e pedindo doações aos usuários da plataforma a partir de uma chave Pix.



De acordo com informações do UOL, a conta tinha milhares de seguidores e cerca de 100 comentários com menções a doações feitas. Página agora está indisponível.

Pela rede social, a mãe de Maria Júlia — que deixou o trabalho como auxiliar administrativa para cuidar da criança no hospital — denunciou o caso e alertou os seguidores sobre a situação. Aline afirmou que denunciou o caso para o Tik Tok e chegou a fazer um Boletim de Ocorrência.

Apesar de a conta denunciada estar fora do ar, outro perfil falso também utiliza as imagens da criança para pedir dinheiro.



Ainda segundo o UOL, o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Brodowski.

O POVO tenta contato com o Tik Tok.