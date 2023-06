Inep: 56% das crianças brasileiras não foram alfabetizadas na idade certa em 2021

Dados da pesquisa Alfabetiza Brasil, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostram que, em 2021, 56,4% dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental terminaram o ano letivo sem serem alfabetizados.

O estudo ouviu mais de 340 professoras de 206 municípios para discutir o conjunto de competências que categorizam um estudante como alfabetizado. O objetivo da pesquisa é criar um padrão de avaliação unificado para todo o Brasil.



A partir dos dados, foi possível criar uma nota de corte utilizando como base a escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), conjunto de testes e questionários aplicados a cada dois anos para indicar a qualidade do ensino brasileiro. Se o aluno fizer 743 pontos ou mais na avaliação, é considerado alfabetizado. Caso pontue menos, é categorizado como não alfabetizado.

Seguindo essas premissas, o estudo mostrou que dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental que fizeram a avaliação em 2019, último ano antes da pandemia, 60,3% foram alfabetizados, enquanto 39,7% não atingiram a nota de corte.

Já em 2021, com dados da primeira prova aplicada durante a pandemia, é possível visualizar que mais da metade dos alunos não chegou à pontuação que indica a alfabetização.

O ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Inep, Manuel Palácios, participaram da solenidade de lançamento da pesquisa em Brasília, nesta quarta-feira, 31.

Quais são as competências e habilidades de uma criança alfabetizada?

Leem pequenos textos, formados por períodos curtos e localizam informações na superfície textual;



Produzem inferências básicas com base na articulação entre texto verbal e não verbal, como em tirinhas e histórias em quadrinhos;

Escrevem, ainda, com desvios ortográficos, textos que circulam na vida cotidiana para fins de uma comunicação simples: convidar, lembrar algo, por exemplo;



São leitores/escritores iniciantes, que interagem de forma mais autônoma principalmente com textos que circulam na vida cotidiana e no campo artístico literário, em práticas de leitura e de escrita características do letramento escolar.

Camilo afirma que pesquisa deve ser ponto de partida para políticas

O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou que a pesquisa Alfabetiza Brasil será utilizada para nortear um programa lançado pelo Governo Federal. A política deve incentivar municípios e estados a aderirem a um pacto pela alfabetização das crianças na idade certa.

“É triste ainda vermos números como os que foram apresentados aqui”, afirmou o ministro. “Essa pesquisa é para nos nortear e termos um ponto de partida. Haverá uma pesquisa mais censitária no final do ano. Será feita a avaliação em todo o País”, disse.

A coordenadora-geral do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, Clara Machado, explicou que, a partir da pesquisa, a prova do Saeb do fim do ano tem o objetivo de estratificar os dados.

“Queremos conseguir indicar quem quase chegou lá, quem ainda está distante da meta. E dentro das crianças alfabetizadas, quem chegou ao mínimo e quem superou as expectativas”, disse em entrevista ao Canal Educação.