RS: Onça-parda que ficou 11 horas na copa de uma árvore é resgatada

Os agentes do Batalhão Ambiental tentaram, sem sucesso, o uso de sedativos com o animal, que só foi capturado após cair de um galho. O felino será examinado e devolvido ao habitat natural

Crédito: Divulgação/3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar do Rio Grande do Sul

Uma onça-parda, também conhecida como leão-baio ou puma concolor, foi resgatada pelo 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (3º BABM) do Rio Grande do Sul, na madrugada desta terça-feira, 30. O felino subiu em uma árvore na área urbana do município de Vacaria, na Serra Gaúcha, durante a tarde dessa segunda-feira, 29, e só saiu por volta de 1h30min da manhã.

De acordo com o 3° BABM, o local foi isolado às 14h30min, enquanto a equipe esperava que a onça descesse por vontade própria, o que não aconteceu. Ao anoitecer, dardos sedativos começaram a ser disparados na tentativa de fazer o animal adormecer e cair em segurança sobre as redes dispostas ao redor da árvore. As informações são do jornal GZH.

O puma não reagiu bem à medida e começou a pular entre os galhos, até que um deles quebrou e o derrubou. O felino tentou escapar, mas devido aos sedativos, foi rapidamente contido pela equipe. Não houve feridos no local.

A onça, identificada como jovem e macho, foi levada ao veterinário, onde passará por avaliação antes de ser devolvida à natureza. O batalhão trabalha com a hipótese de que, devido à pouca idade, o animal tenha se perdido.

Durante a ação, a Rio Grande Energia (RGE), concessionária responsável pelo abastecimento elétrico da região, foi acionada para interromper o fornecimento durante a captura do animal e restabelecê-lo após a captura.

O leão-baio já havia sido avistado por moradores da região na manhã de segunda-feira, mas só à tarde o 3° BABM foi acionado. O puma não costuma atacar as pessoas e é visto corriqueiramente pela região.

A orientação do Batalhão é de que mesmo parecendo inofensivo, o animal não deve ser incomodado pelos moradores. Uma equipe de resgate deve ser acionada nesses casos.