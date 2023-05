Psicóloga xinga e faz ataques homofóbicos contra funcionários de restaurante em museu no RJ

Psicóloga finge ser desembargadora enquanto agredia funcionários de restaurante no Museu do Amanhã no Rio de Janeiro; veja vídeo

A psicóloga Juliana de Almeida Cezar Machado está sendo acusada de homofobia e de agressão após um vídeo dela xingando funcionários de um restaurante viralizar nas redes sociais.

O vídeo mostra com clareza a mulher ofendendo uma chef e um auxiliar de cozinha do estabelecimento localizado no Museu do Amanhã, espaço cultural da cidade do Rio de Janeiro, com termos homofóbicos e outros insultos. As vítimas relatam ainda terem sofrido agressões físicas.

O caso foi registrado no último sábado, 27. Os advogados do restaurante devem entrar com um pedido para que a polícia reveja o registro do caso já que os ataques homofóbicos sofridos e relatados pelas vítimas não foram citados pelas autoridades policiais no boletim de ocorrência.

Assista vídeo do momento em que psicóloga agride chef e auxiliar de cozinha em restaurante no Rio de Janeiro:

Durante o momento, Juliana se autoproclama desembargadora em uma tentativa de intimidação contra os funcionários. A psicóloga repete por diversas vezes ser desembargadora e que voltaria com a polícia no restaurante.

Segundo apuração da Rede Globo, um boletim de ocorrência foi registrado e revelou que Juliana não ocupa cargo de desembargadora. Em entrevista, a chefe de cozinha Isabela Duarte, atacada por Juliana, afirmou que a mulher já chegou ao restaurante alterada por estar discutindo com os pais.

A discussão teria aumentado, o que fez com os funcionários tentassem retirar Juliana do local. A tentativa teria sido o estopim para que a psicóloga começasse a agredir os empregados. Isabela relata ainda que durante a discussão Juliana teria quebrado uma taça e a ferido no braço.

O auxiliar de cozinha Henrique Lixa conta que enquanto tentava acalmar a mulher foi atingido nos lábios e no rosto, além de ter sido arranhado no braço e na mão. A polícia foi acionada e a psicóloga foi levada à delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal e a mulher foi liberada em seguida.

