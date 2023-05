SP: cinco pessoas da mesma família morrem em acidente de trânsito

O acidente aconteceu no km 462 da rodovia Régis Bittencourt, no interior de São Paulo

Cinco pessoas da mesma família morreram após o carro onde estavam ser atingido por uma carreta carregada de carne, na noite desse sábado, 28, no km 462 da rodovia Régis Bittencourt, no interior de São Paulo. O motorista da carreta teve ferimentos e foi socorrido.

De acordo com informações do portal R7, o caminhoneiro trafegava pelo sentido sul da rodovia quando um dos pneus da carreta estourou. Ele, então, perdeu o controle, atravessou o canteiro central, invadiu a pista contrária e bateu contra o carro da família, um Chery Arrizo.

As vítimas são Maurício Pupo, 48, e Ednéia Gorgonio, 46, pais de Letícia Gorgonio, 24, filha mais velha do casal, e Maria Eduarda, 12, a caçula que era uma pessoa com deficiência. Além deles, Rodrigo Alves, 25, também estava dentro do carro. Ele era casado com Letícia desde 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A pista no sentido São Paulo ficou totalmente bloqueada para o tráfego de veículos por duas horas e meia devido ao acidente.