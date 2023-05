Miss Gay: marido de candidata invade palco e quebra coroa; vídeo

O marido de uma das candidatas a Miss Gay Mato Grosso 2023 subiu ao palco da competição e tomou a coroa que seria entregue à ganhadora, Emanuelly Belini, durante o evento, que aconteceu neste sábado, 27, no Cine Teatro Cuiabá, na capital mato-grossense. A cena foi capturada em vídeo que circula nas redes sociais.

Miss Porto Rico e Miss Argentina anunciam casamento após namorarem em segredo por 2 anos; CONHEÇA A HISTÓRIA

O homem seria marido da segunda colocada na competição, Nathally Becker, representante de Cuiabá. Além de tomar a coroa da cerimonialista enquanto ela era entregue à vencedora, ele também a jogou no chão, quebrando-a. Ele foi então contido pela organização do evento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A coroa quebrada foi substituída e entregue à vencedora, Emanuelly Belini, representante de Várzea Grande. Ela deve representar o Mato Grosso no Miss Gay Brasil 2023.

Vídeo: marido de candidata a Miss Gay quebra coroa

O Miss Gay Mato Grosso informou em nota oficial que a equipe jurídica do concurso foi acionada e deve tomar as providências legais quanto ao ocorrido. “Ratificamos a escolha feita pelo júri do concurso e nos solidarizamos com a Miss eleita, bem como com a Miss que ficou em 2º lugar, visto que não responde por atitudes desatinadas de terceiros”, colocou o concurso em suas redes sociais.

Sobre o caso, a Associação da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Mato Grosso se manifestou em solidariedade à ganhadora do concurso e colocou: “O grande pilar da defesa da democracia é o respeito pelas decisões e pelo exercício do voto, exercido através dos jurados, qualquer ação que foge do respeito e parte para agressão, não nos representa.”



Outro caso como da Miss Gay MT



Esse não é o primeiro caso de briga em concursos de miss. Em 2015, durante o Miss Amazonas, a segunda colocada do concurso arrancou a coroa da ganhadora, no que descreveu como um protesto contra a organização do concurso.

Já em 2012, confusões geradas pelo reusltado do Miss Gay São Paulo fizeram com que a candidata vencedora e a segunda colocada do concurso tivessem de ser escoltadas por seguranças.