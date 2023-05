Brasileiro que aprendeu a falar com 6 meses tem QI maior que 99,8% das pessoas do planeta

Conheça o brasileiro que aprendeu a falar aos 6 meses de vida e que aos 10 anos apresenta QI maior do que 99,8% de todas as pessoas do mundo

Considerar o filho especial é algo característico de todos os pais, mas para familiares de Miguel Manoel de Oliveira, de apenas 10 anos, há um fator bônus para isso. O pequeno apresenta um quociente de inteligência (QI) de 144 na Escala Wechsler. Com isso, ele tem o QI mais elevado do que 99,8% das pessoas do planeta Terra.

Miguel vive em Praia Grande, região litorânea de São Paulo, e desde muito novo demonstrou habilidades únicas. A mãe de Miguel, Rosângela da Silva, de 40 anos, contou ao G1, que aos 6 meses de vida Miguel já falava as primeiras palavras e ao completar um ano já conjugava verbos corretamente.

De acordo com Rosangela, foi surpreendente perceber as capacidades do filho, pois para ela, Miguel estava apenas reproduzindo o comportamento de pessoas mais velhas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ninguém ensinou nada, foi sozinho e foi um susto, porque de um dia para o outro ele mostrou que já sabia [...]. Eu achava que ele estava reproduzindo o comportamento dos adultos, mas depois eu percebi que ele realmente já estava lendo" Contou Rosangela

Superinteligente: Brasileiro de 10 anos apresenta QI maior do que 99,8% das pessoas

As habilidades de Miguel o fizeram ser aceito em uma sociedade internacional para pessoas com elevado QI, a Intertel. A confirmação da superinteligência da criança aconteceu depois que Rosangela recebeu uma ligação da escola de Miguel questionando se a criança não teria Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

A alegação se deu, pois, conforme os professores do menino, ele era comunicativo demais em sala de aula. O questionamento levantado pela escola fez com Rosangela levasse a criança para um especialista.

O diagnóstico dado por uma neuropsicóloga, porém, comprovou que o menino apresentava um Q.I bastante elevado. Além das habilidades como facilidade de aprendizagem e na comunicação, a mãe revela ainda que Miguel toca diferentes instrumentos e tem grande aptidão no aprendizado de línguas.

Para ser considerado superdotado, de acordo com o psicólogo Davis Wechsler, é necessário apresentar QI acima de 127. O estudioso é responsável pela criação da Escala de Inteligência Wechsler para Adultos (WAIS) e a Escala de Inteligência Wechsler para Crianças (WISC).



Confira notícias relacionadas ao QI e a superinteligência