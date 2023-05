Conheça o brasileiro de 16 anos que faz capas de sucesso para séries e filmes da Netflix

Gabriel Pereira Santos tem apenas 16 anos, mora em Alagoas, no Nordeste do Brasil e faz sucesso com artes para a Netflix; confira entrevista

Com apenas 16 anos, o alagoano Gabriel Pereira Santos é um dos responsáveis por produzir as capas de algumas séries e filmes de grande sucesso da Netflix. O artista gráfico produz conteúdo visual para diferentes marcas e até mesmo músicos desde os 12 anos e agora conta com seu trabalho ganhando destaque internacional na plataforma de streaming.

Para a Netflix, o adolescente já produziu artes para os filmes: “Que Culpa Tem o Carma?”, “O telefone do Sr. Harrigan”, “Em todas partes” e “A vida de togo”; e também para as séries: ”El Rey” e “Gol contra”.

Em entrevista ao O POVO, o jovem conta que sempre gostou de desenhar e que ainda criança passou a se interessar por design gráfico. Ele revela que começou a desenvolver suas habilidades nessa área para criar artes para um canal que mantinha no Youtube na época.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Adolescente de Alagoas faz sucesso criando artes para séries e filmes da Netflix

Após aprimorar sua habilidade de criação, Gabriel Pereira Santos usa o design para garantir renda para sua família. O trabalho para a Netflix começou há quase um ano, quando Gabriel fez uma arte teste para um documentário do streammings que foi muito bem avaliado. Desde então, ele passou a fazer profissionalmente suas criações para a empresa.

“Eu trabalho com pós-produção de imagens no estúdio. Eles [Netflix] me mandam o resumo do trabalho que precisa ser feito, eu edito e coloco minha criatividade”, disse o adolescente ao O POVO.

Antes o alagoano fazia cartões de visita, cardápios e pequenos serviços de design para a família. Com o tempo, porém, passou a criar também capas de discos para artistas brasileiros e estrangeiros dos gêneros Rap e Trap.

Sem imaginar que chegaria tão longe, logo foi contratado pelo studioFREAK, uma empresa da Argentina que tem a Netflix como cliente.

Confira capas para a Netflix que Gabriel Pereira, de apenas 16 anos, já produziu

Rotina intensa e reação dos amigos

Na escola, o jovem alagoano conta que os colegas ficaram surpresos ao saber de seus trabalhos para a Netflix. “Já faço trabalhos para eles [Netflix] há 11 meses. Quando eu falei pela primeira vez, ninguém acreditou, mas depois ficaram muito felizes por mim e me apoiaram”, destaca o rapaz.

A história de Gabriel e do seu sucesso como artista gráfico repercutiu no seu estado e ele teve a sua história publicada pelo Jornal de Alagoas, o que o fez receber muito apoio e reconhecimento em sua cidade.

Com o trabalho, cursos, vida pessoal e a escola, o dia a dia de Gabriel é intenso. Do início da manhã até o meio dia, o adolescente estuda em sua escola. Ao chegar em casa, começa a trabalhar e encerra por volta das 22h. Apesar da rotina agitada, Gabriel se diz feliz e sonha com um futuro ainda mais promissor.



Confira notícias relacionadas

Sobre o assunto Disney +, Netflix e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

Netflix: Richarlison grava vídeo promocional da série ‘Sweet Tooth’

Cleópatra tinha pele branca, responde Egito à Netflix

5 grandes lançamentos da Netflix em maio

Netflix investirá cerca de R$13 bilhões em conteúdo sul-coreano

Tags