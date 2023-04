Motociclista atropelada por Lima Duarte pede indenização milionária na Justiça

A motociclista Simone Regina de Abreu Nunes, 37, atropelada em março deste ano pelo ator Lima Duarte, 93, cobra uma indenização por danos morais no valor de R$ 1,2 milhão, segundo ação distribuída pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nesta sexta-feira, 28.

Lima Duarte atropela motociclista; vítima espera por cirurgia; VEJA

O acidente aconteceu na capital paulista no início do mês passado, ocasião na qual a moto da mulher foi atingida pelo carro do ator, que prestou socorro e depois ofereceu R$ 30 mil, além de ter arcado com os custos do leito do hospital e aluguel de uma cadeira de rodas. Uma assistente social também foi contratada por ele para prestar auxílio à família da mulher.

Lima Duarte se manifestou após o atropelamento da motociclista

"Estamos torcendo pela recuperação da motociclista e acompanhando a evolução de seu tratamento no hospital, através de um representante da família", disse um trecho da nota publicada à época do acidente no perfil do ator no Instagram. “Gostaria de esclarecer que minha habilitação está válida e todos meus exames obrigatórios por lei estão em dia", complementou o texto.

A quantia requisitada na ação seria destinada para a realização de uma cirurgia para recolocação de pinos e para o tratamento, de acordo com Ângelo Carbone, advogado da vítima. O valor de R$ 30 mil teria sido negado nesse segundo momento pela vítima, que teria dito que só aceitou a quantia por estar sob efeito de medicamentos.

Ângelo ficou conhecido na mídia quando fez parte da defesa de Bruno, ex-goleiro do Flamengo, condenado por matar e esquartejar o corpo de Elisa Samúdio, com quem tinha um filho pequeno.

