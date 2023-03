Lima Duarte atropela motociclista; vítima espera por cirurgia

O ator Lima Duarte, de 92 anos, atropelou uma motociclista há três dias, que acabou fraturando cinco ossos e está internada em estado grave em um hospital de São Paulo. Nesta segunda-feira, 6, o artista comentou sobre o acidente.

Em nota enviada à imprensa, Lima Duarte explicou que prestou os primeiros socorros à motociclista, negando a informação de que teria sido negligente com o acidente.

"Após a colisão, imediatamente prestei os devidos socorros à motociclista e aguardei a chegada da polícia. A minha prioridade foi garantir que a motociclista recebesse a assistência necessária e que a situação fosse tratada com a maior seriedade possível", disse o ator, em comunicado publicado pelo site Extra.

Lima Duarte ainda comentou que é motorista consciente, responsável e que procura respeitar as leis de trânsito. "Lamento profundamente pelo ocorrido e estou disponível para ajudar nas apurações e prestar esclarecimentos adicionais, caso necessário", contou.

A vítima, no entanto, revelou nas redes sociais que está internada no hospital e não recebeu nenhum apoio do ator até o momento. "Estou aqui no hospital, sem assistência. Estou aqui na Santa Casa, internada. Até agora eu não tenho nenhuma resposta sobre quando eu vou operar e qual seria o tipo de operação. Para você ter ideia, eles fizeram um laudo meu na quarta-feira, que foi o dia do acidente, com ressonância magnética e tudo, mostrando todas as lesões que eu tive", disse em conversa ao portal Em Off.



