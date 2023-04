PF realiza prisão de 16 bolsonaristas suspeitos de envolvimento no 8/1

Mandados são cumpridos em sete estados e no Distrito Federal

A Polícia Federal iniciou na manhã desta terça-feira, 18, a nova etapa da Operação Lesa Pátria, a fim de identificar suspeitos de envolvimento na invasão aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro.

Ao todo, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, expediu 16 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão, cumpridos pelas Polícias Federais de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. As informações são da Folha de São Paulo.

A nova fase corre em paralelo ao julgamento iniciado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) nesta madrugada, que discute a abertura de ação penal contra bolsonaristas denunciados pela PGR (Procuradoria Geral da República).

Moraes votou pela abertura de processo contra 100 apoiadores do ex-presidente, Jair Bolsonaro, acusados de envolvimento no ataque aos prédios das instituições públicas.

Entre eles está Francisca Hildete Ferreira, de 60 anos, presa em flagrante e última cearense mantida em prisão preventiva. Além de Hildete, foram detidas outras 25 pessoas do Estado, 13 homens e 12 mulheres, dos quais 24 foram liberados mediante uso de tornozeleira eletrônica e outras determinações.

Estes são os primeiros julgamentos dentre as 1.390 pessoas denunciadas pela PGR por participação nos atos antidemocráticos. O estudo dos casos já acontece de forma virtual pelo plenário da Corte e deve se estender até a próxima segunda-feira, 24.

Moraes defendeu a existência de justa causa para a abertura de processo contra todos os acusados, sejam eles executores, autores ou incentivadores do ato. Nesse caso, os suspeitos deixariam a condição de denunciados para se tornarem réus.

Os ministros do STF podem seguir ou não o voto de Moraes, além de solicitar destaque, o que transfere a votação para o plenário presencial da casa, que atualmente conta com 10 integrantes, devido à aposentadoria de Ricardo Lewandowski, no dia 11 de abril.