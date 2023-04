Morre pai da ex-primeira-dama de Fortaleza Natália Herculano; Sarto se solidariza

Morreu nesta quinta-feira, 13, aos 73 anos, José Teófilo Herculano Barroso Rodrigues, pai da ex-primeira-dama de Fortaleza, Natália Herculano. A ex-candidata a deputada federal usou as redes sociais para lamentar falecimento.

"Meu paim, meu 'olaras', aquele que me ensinou a amar os bichos e a natureza, aquele que sempre tinha um sorriso no rosto e que todos diziam que eu parecia com ele no nosso jeitão meio doido. Mas aproveitou a vida, amou, foi amado e vai levando um pedaço grande do meu coração, mas vai tb deixando muito dele em mim! Te amo, pai! Que Deus lhe receba de braços abertos!", escreveu Natália.

O prefeito José Sarto (PDT), ex-marido de Herculano, também prestou solidariedade. "Recebi com pesar a notícia de falecimento de José Teófilo Herculano Barroso Rodrigues, que é avô materno do meu filho José. Lamento e dedico minha solidariedade a familiares e amigos. Que Deus conforte a todos", publicou o pedetista.

